Українські партизани оприлюднили координати комплексів радіолокаційної станції окупантів у Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку комплексів радіолокаційної станції росіян у тимчасово окупованому Севастополі в Криму
Про це пише "Атеш".
"Наші агенти у Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси станції радіолокації", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що дуже важливо ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху ракетних атак та атак безпілотників по військових об'єктах Севастополя.
Координати: 44.522996°, 33.549422°.
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