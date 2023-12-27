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Українські партизани оприлюднили координати комплексів радіолокаційної станції окупантів у Севастополі

27 грудня, 2023 середа
12:23
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку комплексів радіолокаційної станції росіян у тимчасово окупованому Севастополі в Криму

Про це пише "Атеш".

"Наші агенти у Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси станції радіолокації", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що дуже важливо ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху ракетних атак та атак безпілотників по військових об'єктах Севастополя.

Координати: 44.522996°, 33.549422°.

  • Українські партизани руху "Атеш" біля тимчасово окупованого Сімферополя виявили підприємство, що функціонує, та склади пально-мастильних матеріалів РФ.

Крим
зброя
російська армія
окуповані території
окупанти
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