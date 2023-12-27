Українські партизани оприлюднили координати комплексів радіолокаційної станції окупантів у Севастополі

Про це пише "Атеш".

"Наші агенти у Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси станції радіолокації", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що дуже важливо ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху ракетних атак та атак безпілотників по військових об'єктах Севастополя.

Координати: 44.522996°, 33.549422°.