"Рух" зіграв проти "Мілана" у 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА
Львівський "Рух" програв італійському "Мілану" в 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА та припинив виступи в турнірі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останній представник України в плей-офф, поступився італійцям у Мілані з рахунком 0:1. Перемогу міланцям на 85-й хвилині приніс Кевін Дзеролі.
"Рух" програв "Мілану" 0:1 та вибув з єврокубків.
Львів'яни були останнім представником України в турнірі. "Шахтар" вибув з Ліги УЄФА в 1/16 фіналу, де поступився хорватському "Гайдуку". "Рух" на цій стадії пройшов інший італійський клуб - "Інтер".
Юнацька Ліга УЄФА
1/8 фіналу
28 лютого
"Мілан" U19 (Італія) - "Рух" U19 (Україна) 1:0
Гол: Дзеролі, 85
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8 лютого в 1/16 фіналу юнацької Ліги УЄФА "Рух" переміг "Інтер".
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