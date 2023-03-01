"Рух" зіграв проти "Мілана" у 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Останній представник України в плей-офф, поступився італійцям у Мілані з рахунком 0:1. Перемогу міланцям на 85-й хвилині приніс Кевін Дзеролі.

"Рух" програв "Мілану" 0:1 та вибув з єврокубків.

Львів'яни були останнім представником України в турнірі. "Шахтар" вибув з Ліги УЄФА в 1/16 фіналу, де поступився хорватському "Гайдуку". "Рух" на цій стадії пройшов інший італійський клуб - "Інтер".

Юнацька Ліга УЄФА

1/8 фіналу

28 лютого

"Мілан" U19 (Італія) - "Рух" U19 (Україна) 1:0

Гол: Дзеролі, 85