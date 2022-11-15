Про це у Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Деякі невдахи надто болісно реагують на єдино можливий сценарій у реальному світі. Цей сценарій - українська формула миру. Інакше не буде. Мир буде тільки українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року", - заявив Єрмак.

15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників саміту G20 назвав умови для припинення війни в Україні. При цьому він заявив про неможливість "Мінська-3".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у своєму виступі на саміті пожалівся, що Зеленський нібито не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ.

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