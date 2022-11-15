"Рухаємось до кордонів 1991 року": В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20
В Офісі президента, коментуючи виступ голови МЗС Росії Сергія Лаврова на саміті G20, заявили, що мир може бути тільки на умовах України
Про це у Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Деякі невдахи надто болісно реагують на єдино можливий сценарій у реальному світі. Цей сценарій - українська формула миру. Інакше не буде. Мир буде тільки українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року", - заявив Єрмак.
- 15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників саміту G20 назвав умови для припинення війни в Україні. При цьому він заявив про неможливість "Мінська-3".
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров у своєму виступі на саміті пожалівся, що Зеленський нібито не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ.
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