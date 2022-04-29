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Румунія дозволила повертатись до України з будь-яким документом, що посвідчує особу

29 квітня, 2022 п'ятниця
11:08
біженці з України

Посольство України в Болгарії повідомило, що українці можуть повернутись додому транзитом через Румунію з будь-яким документом, що посвідчує особу

Про це повідомляють на сайті Visit Ukraine. 

"З гуманітарних міркувань прикордонна поліція Румунії дозволяє перетин румунського кордону для транзиту до України громадянам України, які покинули територію України починаючи з 24 лютого 2022 року, без наявності дійсного документу для виїзду за кордон та без візи", - йдеться у повідомленні.

На пункті пропуску потрібно надати:

  • Внутрішній паспорт громадянина України старого зразку;
  •  Внутрішній паспорт громадянина України з електронним носієм (ID-картка);
  • Небіометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (включно з відміткою про продовження терміну дії);
  • Свідоцтво про народження;
  •  Діти, дані яких вписані у паспорт одного з батьків.
Якщо ж громадяни України не матимуть документів, які перелічені вище, то в’їзд до Румунії з метою транзиту до України (прямо або через Республіку Молдова), дозволять на основі проїзного документу дитини або свідоцтва на повернення, без візи або іншої авторизації.
  • 26 квітня Шмигаль попросив прем’єра Румунії пришвидшити відкриття пункту пропуску Дяківці – Раковец.
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Румунія
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