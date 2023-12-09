Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
У Румунії відзначили ухвалення Україною поправок до законодавства про національні меншини з урахуванням рекомендацій Ради Європи та ЄС
Про це Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала у Twitter (X) за підсумками консультацій із віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.
"Вітаю поправки України до законодавства, пов’язаного з національними меншинами в Україні – це позитивний крок уперед. Румунія продовжить сприяти прозорому й конструктивному підходу до цього питання", – зазначила голова румунського МЗС.
В окремому дописі Одобеску розповіла про консультації з Ольгою Стефанішиною, під час яких підтвердила підтримку Румунією відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС
"Домовились працювати над підвищенням рівня наших двосторонніх відносин до стратегічного партнерства", – додала вона.
- 8 грудня президент України Володимир Зеленський відразу після ухвалення у Раді підписав чотири євроінтеграційні закони, серед яких зміни до українського закону про нацменшини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе