Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини

Про це Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала у Twitter (X) за підсумками консультацій із віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

"Вітаю поправки України до законодавства, пов’язаного з національними меншинами в Україні – це позитивний крок уперед. Румунія продовжить сприяти прозорому й конструктивному підходу до цього питання", – зазначила голова румунського МЗС.

В окремому дописі Одобеску розповіла про консультації з Ольгою Стефанішиною, під час яких підтвердила підтримку Румунією відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

"Домовились працювати над підвищенням рівня наших двосторонніх відносин до стратегічного партнерства", – додала вона.