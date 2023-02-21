Румунія вирішила закрити Російський центр культури і науки

Про це пише Digi24.

"На вимогу міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол Російської Федерації в Бухаресті був викликаний у вівторок, 21 лютого 2023 року, до штаб-квартири МЗС, щоб бути повідомленим про рішення румунської влади призупинити діяльність Російського центру культури та науки в Румунії", - заявили в МЗС Румунії.

Російському послу нагадали про випадки, коли Центр спотворював історичну правду на рівні румунської громадської думки. Особливо яскраво це проявилося після повномасштабного вторгнення РФ до України, зазначили у румунському зовнішньополітичному відомстві.

"Своїми діями Центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди", - підкреслили там.

Діяльність Центру буде зупинено найпізніше до 20 серпня 2023 року.