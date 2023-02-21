Румунія вирішила закрити Російський центр культури і науки
МЗС Румунії викликало посла РФ, аби повідомити йому про рішення закрити Російський центр культури та науки, який діяв у Бухаресті з 2013 року
Про це пише Digi24.
"На вимогу міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол Російської Федерації в Бухаресті був викликаний у вівторок, 21 лютого 2023 року, до штаб-квартири МЗС, щоб бути повідомленим про рішення румунської влади призупинити діяльність Російського центру культури та науки в Румунії", - заявили в МЗС Румунії.
Російському послу нагадали про випадки, коли Центр спотворював історичну правду на рівні румунської громадської думки. Особливо яскраво це проявилося після повномасштабного вторгнення РФ до України, зазначили у румунському зовнішньополітичному відомстві.
"Своїми діями Центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди", - підкреслили там.
Діяльність Центру буде зупинено найпізніше до 20 серпня 2023 року.
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