Russia Today France заявила про банкрутство

Про це повідомляє видання Politico.

Відомо, що згідно з рішенням суду від 23 лютого, з яким ознайомилося видання, в RT France ввели тимчасову адміністрацію.

Зазначається, що ще 1 лютого глава RT France Ксенія Федорова заявила в Комерційному суді Нантера про призупинення виплат і звернулася з проханням відкрити "судову процедуру ліквідації". Введення тимчасової адміністрації є першим кроком в цьому напрямку.

Russia Today France є французькою дочірньою компанією RT.

З березня 2022 року російські пропагандисти RT і Sputnik заборонені до мовлення на європейській території через санкції, запроваджені лідерами ЄС після вторгнення Росії в Україну. Однак RT France все ще мало право створювати контент.

Вже у грудні минулого року новий пакет санкцій ЄС вдарив по материнській компанії RT, що призвело до заморожування активів французької дочірньої компанії у Франції. У середині січня Федорова оголосила про закриття каналу.

Комерційний суд Нантера вирішив відкрити "процедуру спостереження" на пів року.