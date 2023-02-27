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Russia Today France заявила про банкрутство

27 лютого, 2023 понедiлок
23:42
війна з Росією Russia Today

Підтримувана кремлем пропагандистська телекомпанія RT France подала до суду заяву про банкрутство

Про це повідомляє видання Politico.

Відомо, що згідно з рішенням суду від 23 лютого, з яким ознайомилося видання, в RT France ввели тимчасову адміністрацію.

Зазначається, що ще 1 лютого глава RT France Ксенія Федорова заявила в Комерційному суді Нантера про призупинення виплат і звернулася з проханням відкрити "судову процедуру ліквідації". Введення тимчасової адміністрації є першим кроком в цьому напрямку.

Russia Today France є французькою дочірньою компанією RT.

З березня 2022 року російські пропагандисти RT і Sputnik заборонені до мовлення на європейській території через санкції, запроваджені лідерами ЄС після вторгнення Росії в Україну. Однак RT France все ще мало право створювати контент.

Вже у грудні минулого року новий пакет санкцій ЄС вдарив по материнській компанії RT, що призвело до заморожування активів французької дочірньої компанії у Франції. У середині січня Федорова оголосила про закриття каналу.

Комерційний суд Нантера вирішив відкрити "процедуру спостереження" на пів року.

  • 17 лютого стало відомо, що у ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.
Світ
ЄС
Франція
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