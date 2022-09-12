Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Руйнування російського фронту на Харківщині спричинило інформаційний вплив на угруповання російських військ на інших ділянках фронту та на Півдні, де ЗСУ тиснули противника підрозділами та вогневою потужністю - це все призвело до каскадного ефекту згортання оборони РФ. Було знищено 810 окрему бригаду морської піхоти РФ, яка тримала південну оборону. Є заяви, що ворог вже готовий здаватися, розуміючи безперспективність утримання правобережжя", - зауважив Згурець.

Експерт також додав, що почалася нова динаміка на південному напрямку.

"Можливо, у нас з'являються резерви сил, які звільняються від дій на Харківщині й можливо, нам вдасться посилити вогневий тиск на Півдні. Тому, що звільнення Півдня для нас вкрай важливе економічне питання з огляду виходів до наших портів", - пояснив Згурець.

Збройні сили України за останні два тижні звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області

12 вересня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

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