Руйнування російського фронту на Харківщині призвело до каскадного ефекту згортання оборони РФ на Півдні, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ворог вже розуміє безперспективність утримання правобережжя
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Руйнування російського фронту на Харківщині спричинило інформаційний вплив на угруповання російських військ на інших ділянках фронту та на Півдні, де ЗСУ тиснули противника підрозділами та вогневою потужністю - це все призвело до каскадного ефекту згортання оборони РФ. Було знищено 810 окрему бригаду морської піхоти РФ, яка тримала південну оборону. Є заяви, що ворог вже готовий здаватися, розуміючи безперспективність утримання правобережжя", - зауважив Згурець.
Експерт також додав, що почалася нова динаміка на південному напрямку.
"Можливо, у нас з'являються резерви сил, які звільняються від дій на Харківщині й можливо, нам вдасться посилити вогневий тиск на Півдні. Тому, що звільнення Півдня для нас вкрай важливе економічне питання з огляду виходів до наших портів", - пояснив Згурець.
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