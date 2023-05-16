Рвучкий вітер, переважно сухо і до +26°C: прогноз погоди на 17 травня від Наталки Діденко
У середу, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура в більшості областей підніметься до 26 градусів і лише на заході становитиме +20...+23
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", - написала вона.
За її словами, дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території України переважатиме суха погода.
У Києві температура повітря в ніч на 17 травня сягатиме +12...+14 градусів, а вдень очікується +24...+25 градусів. Дощ малоймовірний.
- Раніше синоптикиня прогнозувала незначне похолодання на півночі України.
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