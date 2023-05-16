Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", - написала вона.

За її словами, дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві температура повітря в ніч на 17 травня сягатиме +12...+14 градусів, а вдень очікується +24...+25 градусів. Дощ малоймовірний.