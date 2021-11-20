Рятувальники показали, як Карпати засипало снігом. ФОТО
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, перемети місцями сягають 1 м
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у facebook.
Рятувальники зазначили, що опівдні на горі Піп Іван Чорногірський, тримається мінусова температура та йде сніг.
"Станом на 11:45 20.11.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8м/с, обмежена видимість до 50м, на північних схилах передуви снігу до 1м", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 18 листопада на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Закарпатті та в Полтаві випав мокрий сніг.
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