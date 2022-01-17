Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Про це йдеться в Telegram-каналі пресслужби ДСНС.



Зазначається, що сніголавинну небезпеку прогнозують через снігопади та хуртовини 17-18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області.



Тим часом продовжує зберігатися така ж небезпека і в Івано-Франкiвській області.

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