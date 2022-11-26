Рятувальники закликали безпечно використовувати генератори
ДСНС після випадків отруєння чадним газом від генераторів наголосила на правилах поводження з приладом
Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України.
"Коли електроенергії немає, рятівною соломинкою може стати генератор. Але обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб генератор не наробив біди", - пише пресслужба.
Повідомляється, що генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі. Адже під час роботи прилад виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя людей.
Рятувальники радять встановлювати генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні - стіни, вікна була не менше 6 метрів: "Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути".
Для заправки генератора необхідно обирати місце на відкритому повітрі й тримати паливо якомога далі від легкозаймистих предметів і тіла.
"Дорогі українці, будь ласка, бережіть себе та оточення", - закликають рятувальники.
- Нагадаємо, що від отруєння чадним газом померла сім'я з Балаклії, про трагічну подію 5 листопада повідомила поліція Харківщини.
- 24 листопада у двох громадах Київської області шестеро людей отруїлися чадним газом від генератора: помер чоловік, погіршився стан двох дітей. Увечері 24 листопада в Бучанському районі сім'я використовувала генератор, що працював у житловому приміщенні. Поліція повідомляє, що через отруєння чадним газом 61-річний чоловік помер, а 52-річна жінка була госпіталізована.
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