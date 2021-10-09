Саакашвілі розповів, як він потрапив до Грузії перед арештом

Про це він заявив у записаному ще перед арештом відео, яке оприлюднено на сторінці Саакашвілі у facebook.

За словами Саакашвілі, грузинський мільярдер і лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та нинішній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зірвали його плани вилетіти літаком з Азербайджану, а його життю загрожувала небезпека.

"Всім привіт з одного з лісів західної Грузії. Я опинився тут через третю країну. Після того, як я дізнався, що Іванішвілі відправив Гарібашвілі в Азербайджан, мій літак, на який я їхав о 2 годині ночі, повинні були збити в цих країнах. Я вирішив в'їхати до Грузії набагато менш комфортним способом, за допомогою моїх друзів з різних країн", – розповів Саакашвілі.



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