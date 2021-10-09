Саакашвілі розповів, як він потрапив до Грузії перед арештом
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що потрапив на батьківщину через третю країну, оскільки його життю загрожувала небезпека
Про це він заявив у записаному ще перед арештом відео, яке оприлюднено на сторінці Саакашвілі у facebook.
За словами Саакашвілі, грузинський мільярдер і лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та нинішній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі зірвали його плани вилетіти літаком з Азербайджану, а його життю загрожувала небезпека.
"Всім привіт з одного з лісів західної Грузії. Я опинився тут через третю країну. Після того, як я дізнався, що Іванішвілі відправив Гарібашвілі в Азербайджан, мій літак, на який я їхав о 2 годині ночі, повинні були збити в цих країнах. Я вирішив в'їхати до Грузії набагато менш комфортним способом, за допомогою моїх друзів з різних країн", – розповів Саакашвілі.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі.
- 3 жовтня повідомлялося, що Саакашвілі потрапив на батьківщину поромом у вентиляційній шахті трейлера.
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