Саботаж і диверсія з боку командування Медичних сил ЗСУ, - майор Пилипець про звільнення керівника Запорізького військового госпіталю
Майор, заступник командира 71-го військового мобільного госпіталю Дмитро Пилипець вважає, що звільнення Віктора Писанка з посади керівника Запорізького військового госпіталю є саботажем і диверсією з боку командування Медичних сил Збройних сил України під час війни з Росією
Військовий розповів про це в етері Еспресо.
"Звільнення з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка - це одна з ознак непрофесійності командування Медичних сил. Я прямим текстом називаю це саботажем і диверсією з боку командування Медичних сил ЗСУ під час війни. Пояснення та обґрунтування звільнення Писанка з посади немає. Офіційної реакції вищого військово-політичного керівництва країни також немає", - зазначив Пилипець.
Майор додав, що Віктор Писанко на посаді керівника Запорізького військового госпіталю здійснив революцію у роботі медзакладу, а його тимчасова заміна взагалі не має необхідного досвіду.
"За 3 місяці на посаді Віктор Писанко встиг провести революцію в Запорізькому військовому госпіталі. Було відновлено матеріально-технічну базу, налагоджено взаємодію з волонтерськими організаціями та місцевим університетом, з Академією медичних наук. Госпіталь також було укомплектовано високопрофесійними кадрами хірургічного та анестезіологічного профілів. Зараз обовʼязки командира виконує офіцер без досвіду. Вірогідність того, що він зможе продовжити роботу, яка тривала 3 місяці, - мінімальна. Колектив Запорізького військового госпіталю вимагає повернення підполковника Віктора Писанка на посаду", - зауважив Дмитро Пилипець.
- 5 квітня 2022 р волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують.
- Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка.
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