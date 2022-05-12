Військовий розповів про це в етері Еспресо.

"Звільнення з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка - це одна з ознак непрофесійності командування Медичних сил. Я прямим текстом називаю це саботажем і диверсією з боку командування Медичних сил ЗСУ під час війни. Пояснення та обґрунтування звільнення Писанка з посади немає. Офіційної реакції вищого військово-політичного керівництва країни також немає", - зазначив Пилипець.

Майор додав, що Віктор Писанко на посаді керівника Запорізького військового госпіталю здійснив революцію у роботі медзакладу, а його тимчасова заміна взагалі не має необхідного досвіду.

"За 3 місяці на посаді Віктор Писанко встиг провести революцію в Запорізькому військовому госпіталі. Було відновлено матеріально-технічну базу, налагоджено взаємодію з волонтерськими організаціями та місцевим університетом, з Академією медичних наук. Госпіталь також було укомплектовано високопрофесійними кадрами хірургічного та анестезіологічного профілів. Зараз обовʼязки командира виконує офіцер без досвіду. Вірогідність того, що він зможе продовжити роботу, яка тривала 3 місяці, - мінімальна. Колектив Запорізького військового госпіталю вимагає повернення підполковника Віктора Писанка на посаду", - зауважив Дмитро Пилипець.

5 квітня 2022 р волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують.

Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка.

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