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Салат із тунця. Варіанти приготування
Салат з тунцем - дуже смачно, швидко й апетитно. Існує багато різних рецептів, але зазвичай салати з тунцем виходять легкими та поживними. Салати за цими рецептами будуть оригінально виглядати як в будні, так і на святковому столі
Салат з тунцем класичний
Інгредієнти:
- консервований тунець - одна банка
- три огірки
- десять листків базиліку
- листя салату - 200 г
- кунжут – пів чайної ложки
- для заправки салату змішайте лимонний сік та оливкову олію.
Покрокове приготування:
- промиваємо огірки та листя салату
- відкрийте банку з тунцем
- зливаємо зайву рідину
- нарізаємо огірки дрібними шматками
- листя салату рвемо руками
- викладаємо на приготоване блюдо для салату
- зверху розкладаємо огірки
- далі йдуть шматочки тунця
- далі - базилік
- на завершення поливаємо салат лимонним соком з оливковою олією
- посипаємо кунжутом.
Салат з консервованим тунцем, авокадо і кукурудзою
Інгредієнти:
- консервований тунець - одна банка
- одне авокадо
- листя салату - 200 г
- кукурудза – одна банка
- помідори черрі – три штуки
- огірки – одна штука
- маслини - 150 г
- половинка фіолетової цибулини
- сіль, спеції і приправи (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
Для заправки такого салату використовуємо оливкову олію та бальзамічний оцет.
- відкриваємо банку з тунцем
- зливаємо рідину
- рибу розділяємо на шматочки
- дістаємо з банки кукурудзу
- дістаємо маслини без кісточок
- миємо листя салату й рвемо руками
- нарізаємо тонкими півкільцями цибулину
- невеликими шматочками нарізаємо огірок
- ріжемо часточками помідори черрі
- квадратиками ріжемо авокадо
- для заправки змішуємо оливкову олію, бальзамічний оцет, спеції та сіль
- всі інгредієнти складаємо у велику миску
- заправляємо
- перемішуємо.
Смачного!
Салат з тунцем і яйцем. Швидкий простий рецепт
Інгредієнти:
- консервований тунець – одна банка
- курячі яйця – три штуки
- листя салату - 200 г
- помідори - 200 г
- фіолетова цибулина - 1 штука
- чорний, червоний перець та сіль (за смаком)
- для любителів майонезу – додайте трішки
Покрокове приготування:
- відкриваємо банку з тунцем
- зливаємо рідину
- рибу розділяємо на шматочки
- промиваємо листя салату
- чистимо відварені яйця й нарізаємо дольками
- цибулину нарізаємо кільцями
- у широкій мисці все змішуємо, крім яєць
- солимо салат
- поливаємо оливковою олією
- акуратно перемішуємо
- викладаємо дольками яйця
- ще раз заправляємо й прикрашаємо зеленню.
Салат "Мімоза тунцем"
Інгредієнти:
- п’ять середніх картоплин
- чотири невеличких морквини
- одна ріпчаста цибуля
- три курячі яйця
- тунець (в маслі)
- сіль (за смаком)
- одна чайна ложка цукру
- оцет (9%) – одна столова ложка
- пів склянки води.
Покрокове прготування:
- маринуємо цибулю з цукром і оцтом
- заливаємо теплою водою
- ставимо на двадцять хвилин постояти
- відварюємо моркву, картоплю, білки яєць
- натераємо на дрібній тертці
- розминаємо рибу
- викладаємо в посудину шарами всі продукти
- спочатку більшу частину тертої картоплі
- потім рибу (разом з соком і маслом)
- далі цибулю
- далі решту картоплі
- потім майонез
- моркву
- знову майонез
- білки яєчні
- повністю змащуємо майонезом
- обсипаємо яєним жовтком
- ставимо на годину в холодильник.
Смачного!
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