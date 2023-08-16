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Салат із тунця. Варіанти приготування

16 серпня, 2023 середа
13:32
рецепти салат з тунцем

Салат з тунцем - дуже смачно, швидко й апетитно. Існує багато різних рецептів, але зазвичай салати з тунцем виходять легкими та поживними. Салати за цими рецептами будуть оригінально виглядати як в будні, так і на святковому столі

Салат з тунцем класичний

Інгредієнти:

  • консервований тунець - одна банка
  • три огірки
  • десять листків базиліку
  • листя салату - 200 г
  • кунжут – пів чайної ложки
  • для заправки салату змішайте лимонний сік та оливкову олію.

салат з тунцем

Покрокове приготування:

  • промиваємо огірки та листя салату
  • відкрийте банку з тунцем
  • зливаємо зайву рідину
  • нарізаємо огірки дрібними шматками
  • листя салату рвемо руками
  • викладаємо на приготоване блюдо для салату
  • зверху розкладаємо огірки
  • далі йдуть шматочки тунця
  • далі - базилік
  • на завершення поливаємо салат лимонним соком з оливковою олією
  • посипаємо кунжутом.

Салат з консервованим тунцем, авокадо і кукурудзою

Інгредієнти:

  • консервований тунець - одна банка
  • одне авокадо
  • листя салату - 200 г
  • кукурудза – одна банка
  • помідори черрі – три штуки
  • огірки – одна штука
  • маслини - 150 г
  • половинка фіолетової цибулини
  • сіль, спеції і приправи (за смаком).

Покроковий рецепт приготування:

Для заправки такого салату використовуємо оливкову олію та бальзамічний оцет.

  • відкриваємо банку з тунцем
  • зливаємо рідину
  • рибу розділяємо на шматочки
  • дістаємо з банки кукурудзу
  • дістаємо маслини без кісточок
  • миємо листя салату й рвемо руками
  • нарізаємо тонкими півкільцями цибулину
  • невеликими шматочками нарізаємо огірок
  • ріжемо часточками помідори черрі
  • квадратиками ріжемо авокадо
  • для заправки змішуємо оливкову олію, бальзамічний оцет, спеції та сіль  
  • всі інгредієнти складаємо у велику миску
  • заправляємо
  • перемішуємо.

Смачного!

Салат з тунцем і яйцем. Швидкий простий рецепт

Інгредієнти:

  • консервований тунець – одна банка
  • курячі яйця – три штуки
  • листя салату - 200 г
  • помідори - 200 г
  • фіолетова цибулина - 1 штука
  • чорний, червоний перець та сіль (за смаком)
  • для любителів майонезу – додайте трішки

Покрокове приготування:

  • відкриваємо банку з тунцем
  • зливаємо рідину
  • рибу розділяємо на шматочки
  • промиваємо листя салату
  • чистимо відварені яйця й нарізаємо дольками
  • цибулину нарізаємо кільцями
  • у широкій мисці все змішуємо, крім яєць
  • солимо салат
  • поливаємо оливковою олією
  • акуратно перемішуємо
  • викладаємо дольками яйця
  • ще раз заправляємо й прикрашаємо зеленню.

Салат "Мімоза  тунцем"

Інгредієнти:

  • п’ять середніх картоплин
  • чотири невеличких морквини
  • одна ріпчаста цибуля
  • три курячі яйця
  • тунець (в маслі)
  • сіль (за смаком)
  • одна чайна ложка цукру
  • оцет (9%) – одна столова ложка
  • пів склянки води.

Покрокове прготування:

  • маринуємо цибулю з цукром і оцтом
  • заливаємо теплою водою
  • ставимо на двадцять хвилин постояти
  • відварюємо моркву, картоплю, білки яєць
  • натераємо на дрібній тертці
  • розминаємо рибу
  • викладаємо в посудину шарами всі продукти
  • спочатку більшу частину тертої картоплі
  • потім рибу (разом з соком і маслом)
  • далі цибулю
  • далі решту картоплі
  • потім майонез
  • моркву
  • знову майонез
  • білки яєчні
  • повністю змащуємо майонезом
  • обсипаємо яєним жовтком
  • ставимо на годину в холодильник.

Смачного!

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