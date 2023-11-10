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Дивовижна закуска та просто до вечері: як приготувати ніжинський салат
Ніжинський салат - дивовижна закуска та просто салат до вечері взимку. Він буде бажаним на столі для всієї родини та Ваших гостей. Ділимося з Вами рецептом приготування
Інгредієнти для приготування ніжинського салату:
- огірок - 5 кг
- цибуля ріпчаста - 2 кг
- сіль (за смаком)
- цукор (на півлітрову банку) - половина чайної ложки
- оцет 9(%) (на півлітрову банку) - одна столова ложка
- олія (на півлітрову банку) - одна столова ложка
- лист лавровий (на півлітрову банку) - одна штука
- перець чорний (на півлітрову банку) - шість штук
- перець духмяний (на півлітрову банку) - чотири штуки
- петрушка (до смаку) - одна пучка
Покрокова інструкція приготування салату по-ніжинськи:
- миємо огірки
- нарізаємо кільцями по 0,5-0,7 см
- чистимо цибулю
- миємо
- нарізаємо
- змішуємо
- солимо
- ставимо пускати сік на півгодини
- пару раз перемішати
- миємо і стерилізуємо банки
- салат щільно трамбуємо в банки, по нижній край горлечка
- попередньо на дно банки кладемо лавровий лист і перець горошок
- сік, що залишиться, не поспішаємо виливати
- у кожну банку додаємо цукор, оцет, олію
- доливаємо огірковий сік
- закриваємо банки кришками
- ставимо в каструлю з гарячою водою
- воду доводимо до кипіння
- зменшуємо вогонь
- стерилізуємо 15 хв.
- закочуємо
- перевертаємо банки
- вкутуємо ковдрою аж поки охолонуть.
Смачного!
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