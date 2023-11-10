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Головна рецепти Дивовижна закуска та просто до вечері: як приготувати ніжинський салат

Дивовижна закуска та просто до вечері: як приготувати ніжинський салат

10 листопада, 2023 п'ятниця
16:36
рецепти ніжинський салат

Ніжинський салат - дивовижна закуска та просто салат до вечері взимку. Він буде бажаним на столі для всієї родини та Ваших гостей. Ділимося з Вами рецептом приготування

Інгредієнти для приготування ніжинського салату:

  • огірок - 5 кг
  • цибуля ріпчаста - 2 кг
  • сіль (за смаком)
  • цукор (на півлітрову банку) - половина чайної ложки
  • оцет 9(%) (на півлітрову банку) - одна столова ложка
  • олія (на півлітрову банку) - одна столова ложка
  • лист лавровий (на півлітрову банку) - одна штука
  • перець чорний (на півлітрову банку) - шість штук
  • перець духмяний (на півлітрову банку) - чотири штуки
  • петрушка (до смаку) - одна пучка

Покрокова інструкція приготування салату по-ніжинськи:

  • миємо огірки
  • нарізаємо кільцями по 0,5-0,7 см
  • чистимо цибулю 
  • миємо
  • нарізаємо
  • змішуємо 
  • солимо 
  • ставимо пускати сік на півгодини
  • пару раз перемішати
  • миємо і стерилізуємо банки
  • салат щільно трамбуємо в банки, по нижній край горлечка
  • попередньо на дно банки кладемо лавровий лист і перець горошок
  • сік, що залишиться, не поспішаємо виливати
  • у кожну банку додаємо цукор, оцет, олію
  • доливаємо огірковий сік
  • закриваємо банки кришками
  • ставимо в каструлю з гарячою водою
  • воду доводимо до кипіння
  • зменшуємо вогонь 
  • стерилізуємо 15 хв. 
  • закочуємо
  • перевертаємо банки
  • вкутуємо ковдрою аж поки охолонуть.

Смачного!

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