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Салат з ананасом і куркою. Рецепт
Салат з ананасом і курячим філе може бути у різних варіаціях. Додаткові улюблені інгредієнти створять чудовий мікс для ваших смакових рецепторів
Салат "Курка з ананасами" класичний
Інгредієнти:
- куряче філе - 500 г
- консервована кукурудза - одна банка
- консервовані ананаси - одна банка
- три яйця
- твердий сир - 100 г
- майонез, сіль, спеції (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо куряче філе зі спеціями й в підсоленій воді
- остуджуємо
- нарізаємо
- відварюємо яйця на круто
- остуджуємо
- чистимо
- нарізаємо кубиками
- натираємо сир на тертці
- зливаємо рідину з банки з консервованою кукурудзою
- ананаси нарізаємо маленькими шматочками
- змішуємо всі інгредієнти салату
- заправляємо майонезом
- прикрашаємо салат зеленню
- подаємо до столу в остудженому виді.
Салат з курячою грудинкою, ананасом та кукурудзою
Інгредієнти:
- два яйця
- консервована кукурудза - одна банка
- консервований ананас - 400 г
- куряче філе - 300 г
- два огірки
- сіль, перець, зелень (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо куряче філе
- розділяємо на волокна
- нарізаємо очищений огірок соломкою
- варимо яйця на круто й подрібнюємо
- помиту зелень подрібнюємо
- перемішуємо всі інгредієнти
- заправити майонезом
- подаємо до столу.
Салат з копченою куркою і ананасами
Інгредієнти:
- куряче філе копчене - 500 г
- шість яєць
- ананас консервований - одна банка
- помідори - 200 г
- майонез – п’ять столових ложок.
Покроковий рецепт приготування:
- дрібно нарізаємо курячі грудки
- дрібно нарізаємо варені яйця
- дрібно нарізаємо ананаси
- дрібно нарізаємо помідори
- усе змішуємо
- заправляємо майонезом
- солимо й перчимо (за смаком)
- ще раз перемішуємо
- подаємо до столу.
Смачного!
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