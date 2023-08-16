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Салат з ананасом і куркою. Рецепт

16 серпня, 2023 середа
16:06
рецепти салат з ананасом і куркою

Салат з ананасом і курячим філе може бути у різних варіаціях. Додаткові улюблені інгредієнти створять чудовий мікс для ваших смакових рецепторів

Салат "Курка з ананасами" класичний

Інгредієнти:

  • куряче філе - 500 г
  • консервована кукурудза - одна банка
  • консервовані ананаси - одна банка
  • три яйця
  • твердий сир - 100 г
  • майонез, сіль, спеції (за смаком).

салат з ананасом і куркою

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо куряче філе зі спеціями й в підсоленій воді
  • остуджуємо
  • нарізаємо
  • відварюємо яйця на круто
  • остуджуємо
  • чистимо
  • нарізаємо кубиками
  • натираємо сир на тертці
  • зливаємо рідину з банки з консервованою кукурудзою
  • ананаси нарізаємо маленькими шматочками
  • змішуємо всі інгредієнти салату
  • заправляємо майонезом
  • прикрашаємо салат зеленню
  • подаємо до столу в остудженому виді.

Салат з курячою грудинкою, ананасом та кукурудзою

Інгредієнти:

  • два яйця
  • консервована кукурудза - одна банка
  • консервований ананас - 400 г
  • куряче філе - 300 г
  • два огірки
  • сіль, перець, зелень (за смаком).

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо куряче філе
  • розділяємо на волокна
  • нарізаємо очищений огірок соломкою
  • варимо яйця на круто й подрібнюємо
  • помиту зелень подрібнюємо
  • перемішуємо всі інгредієнти  
  • заправити майонезом
  • подаємо до столу.

Салат з копченою куркою і ананасами

Інгредієнти:

  • куряче філе копчене - 500 г
  • шість яєць
  • ананас консервований - одна банка
  • помідори - 200 г
  • майонез – п’ять столових ложок.

Покроковий рецепт приготування:

  • дрібно нарізаємо курячі грудки
  • дрібно нарізаємо варені яйця
  • дрібно нарізаємо ананаси
  • дрібно нарізаємо помідори
  • усе змішуємо
  • заправляємо майонезом
  • солимо й перчимо (за смаком)
  • ще раз перемішуємо
  • подаємо до столу.

Смачного!

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