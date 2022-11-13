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Салліван радив Зеленському шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, в тому числі щодо Криму - WSJ

13 листопада, 2022 неділя
23:02
Світ Джейк Салліван

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва радив Україні переглянути свої цілі у війні та подумати про "реалістичні вимоги до Росії". Зокрема, йдеться про позицію щодо Криму.

Про це повідомили у The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

"Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському", - йдеться в матеріалі видання.

Зокрема Салліван рекомендував переглянути заявлену мету звільнити Крим.

"Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році", - сказано в публікації.

Разом з тим частина європейських союзників США вважає, що в України мало причин зараз погоджуватися на якісь перемовини. Вони наголошують, що українська армія може повернути собі більше території, якщо західна зброя продовжуватиме надходити. 

Водночас публічні заклики до переговорів можуть зашкодити зусиллям України та зіграти на руку Росії. Якщо війна закінчиться зараз, то "українці отримають сигнал про те, що їхня боротьба безглузда". Водночас Росія отримає час на перебудову економіки під санкції та воєнний час.

  • 6 листопада The Washington Post повідомив, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним. 
  • 7 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна. Метою контактів було запобігання ескалації в Україні та підтримка каналів зв'язку. Також Салліван намагався застерегти кремль від застосування зброї масового ураження. 

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Новини
Володимир Зеленський
війна з Росією
США
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