"Саме так починалася путінська цензура в медіа. Україна - не Росія": Шабунін про відключення від цифрогово мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал
Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував відключення від цифрогово мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал
Про це він написав у facebook.
"Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко", - повідомив він.
За словами Шабуніна, особливо погано це рішення виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Татаров".
"Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03). Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі). І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни. 5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не Росія", - наголосив він.
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