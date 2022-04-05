"Саме так починалася путінська цензура в медіа. Україна - не Росія": Шабунін про відключення від цифрогово мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал

Про це він написав у facebook.

"Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко", - повідомив він.

За словами Шабуніна, особливо погано це рішення виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Татаров".

"Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03). Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі). І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни. 5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не Росія", - наголосив він.

Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.

Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb