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Саміт ЄС схвалив ідею створення трибуналу для Росії

24 березня, 2023 п'ятниця
03:54
війна з Росією Європейська рада

Лідери ЄС підтримали ідею стосовно створення правового механізму, який притягне російське керівництво до відповідальності за воєнні злочини проти України

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

"ЄС твердо відданий забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що були скоєні у зв’язку з російською агресією проти України. Зокрема шляхом утворення належного механізму для переслідування злочину агресії, який є предметом занепокоєння усього міжнародного співтовариства. У цьому контексті Європейська Рада вітає домовленість щодо створення нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ проти України у Гаазі, який буде пов'язаний з уже наявною Спільною командою розслідувачів, за підтримки Євроюсту", - йдеться у повідомленні.

  • У четвер, 23 березня, президент Володимир Зеленський виступив у онлайн-форматі на черговому засіданні Європейської Ради, яке триває в Брюсселі 23–24 березня.
  • Раніше повідомлялося, що лідери ЄС схвалили спільну закупівлю і термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів.
Світ
Україна
Росія
ЄС
воєнні злочини Росії
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