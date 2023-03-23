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Україну та Європу віддаляють від завершення війни 5 ключових небезпек, - Зеленський у зверненні до Євроради

23 березня, 2023 четвер
23:16
війна з Росією Володимир Зеленський, Укрзалізниця, Європейська рада

У четвер, 23 березня, президент Володимир Зеленський виступив у онлайн-форматі на черговому засіданні Європейської Ради, яке триває в Брюсселі 23–24 березня

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Звернення Зеленський робив із вагона потяга Укрзалізниці під час робочої поїздки регіонами країни. Президент розповів Єврораді про жахи, які спричинила в українських містах і селах російська агресія.

"Не дай боже нікому у світі бачити свої міста спорожнілими через загрозу терористичних ударів – як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу; зі зруйнованими будинками – зруйнованими російською артилерією; із фанерою замість скла у вікнах там, де люди все ж намагаються жити. Повністю знищені, розбиті обстрілами села, як у нашій Херсонській області та всюди, куди дістають російські окупанти. Закинуті – бо заміновані – поля... Не дай боже нікому цього побачити у своїй країні", - сказав Зеленський.

Президент також назвав п'ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни та досягнення миру:

  • зволікання з постачанням далекобійних ракет і сучасних літаків для ЗСУ;
  • зволікання з ухваленням нових жорстких санкцій проти РФ;
  • зволікання з реалізацією української формули миру
  • зволікання з організацією "саміту миру";
  • зволікання з інтеграцією України до Євросоюзу.

"Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", – сказав Зеленський.

Крім того, президент висловив переконання в досягненні перемоги до кінця року, якщо співпраці України та Європи не гальмуватиметься.

"Що швидше ми з вами спільно діємо, то більше життів рятуємо", – наголосив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Україна готова почати переговори щодо членства у ЄС уже цьогоріч, зазначивши, що держава продовжує розвивати інституції за євростандартами навіть попри російську агресію.

"Результати очевидні: ми вистояли у війні, наші інституції діють попри все, фінансова система, банки, усі державні послуги, соціальна сфера. І критично важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу. Це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійне посилення гарантує незмінну стійкість", - сказав Зеленський.

Президент закликав не дозволити злу "перегрупуватись і налаштуватися на роки війни".

"Я чесно відзначив п'ять ключових небезпек, п'ять причин затягування цієї війни та віддалення миру. Маємо зробити все, щоб затягування не було. І справді можемо це зробити. Європа вміє бути рішучою. Я знаю, що ви вмієте цінувати час. Хай кожна зустріч, кожна дискусія, кожен день нашої спільної роботи наближає повернення миру й звільнення нашої землі та всієї Європи від російського зла. Якщо Європа зволікатиме, зло може встигнути перегрупуватись і налаштуватися на роки війни. У ваших силах не допустити цього. У наших із вами спільних силах звільнити Україну від російської агресії вже цього року", - підсумував Зеленський.

  • Раніше повідомлялося, що лідери ЄС схвалили спільну закупівлю і термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів.
Новини
Україна
ЄС
Укрзалізниця
Володимир Зеленський
Європейська рада
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