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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Саміт НАТО у Вільнюсі враховуватиме хід контрнаступу ЗСУ, - Фейгін

17 червня, 2023 субота
17:30
Війна з Росією НАТО

Діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін вважає, що Путіну зараз потрібно довести, що на лінії фронту ніхто не в змозі наступати

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Від грудня минулого року точилися розмови про великий наступ військ РФ. І коли прийшов у січні Герасимов, то сказали: вже все, вони тепер покажуть. Чим це закінчилося? Росіянам у цій ситуації треба довести, що українці також не зможуть наступати. Що й ЗСУ не зможуть здійснити масштабного контрнаступу, а лише взяти якісь села, і це все закінчиться впродовж місяця чи навіть тижня. Але союзники допомагають Україні, а Путіну важливо ідеологічно, публічно, політично показати, що не лише армія РФ не здатна на наступ, адже нічого не досягла своїм наступом, а що українська сторона теж не зможе наступати. І далі лише переговори й перемир'я", - зазначив Фейгін.

За словами опозиціонера, Україна має від 70 до 100 тис. підготовлених, озброєних, з важкою зброєю резервів.

"Україна реально має резерви. Ми допускаємо, що три армійські корпуси ЗСУ сформовано. За різними оцінками, від 70 до 100 тис. підготовлених, озброєних, з важкою зброєю резервів ЗСУ, - то, якщо їх ще не застосували на найголовніших напрямках, на межі Донецької та Запорізької областей, де досить вдало відбувається наступ ЗСУ, то все ще попереду. Нагадаю, у липні відбудеться саміт НАТО, який враховуватиме хід цього контрнаступу. А Путіну зараз потрібно довести, що ніхто не в змозі наступати, що Росія захопила - те й залиште", - додав Фейгін.

  • 13 червня генсек заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що під час Вільнюського саміту країни-члени Альянсу знайдуть рішення щодо руху України
  • 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.
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