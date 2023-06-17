Саміт НАТО у Вільнюсі враховуватиме хід контрнаступу ЗСУ, - Фейгін
Діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін вважає, що Путіну зараз потрібно довести, що на лінії фронту ніхто не в змозі наступати
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Від грудня минулого року точилися розмови про великий наступ військ РФ. І коли прийшов у січні Герасимов, то сказали: вже все, вони тепер покажуть. Чим це закінчилося? Росіянам у цій ситуації треба довести, що українці також не зможуть наступати. Що й ЗСУ не зможуть здійснити масштабного контрнаступу, а лише взяти якісь села, і це все закінчиться впродовж місяця чи навіть тижня. Але союзники допомагають Україні, а Путіну важливо ідеологічно, публічно, політично показати, що не лише армія РФ не здатна на наступ, адже нічого не досягла своїм наступом, а що українська сторона теж не зможе наступати. І далі лише переговори й перемир'я", - зазначив Фейгін.
За словами опозиціонера, Україна має від 70 до 100 тис. підготовлених, озброєних, з важкою зброєю резервів.
"Україна реально має резерви. Ми допускаємо, що три армійські корпуси ЗСУ сформовано. За різними оцінками, від 70 до 100 тис. підготовлених, озброєних, з важкою зброєю резервів ЗСУ, - то, якщо їх ще не застосували на найголовніших напрямках, на межі Донецької та Запорізької областей, де досить вдало відбувається наступ ЗСУ, то все ще попереду. Нагадаю, у липні відбудеться саміт НАТО, який враховуватиме хід цього контрнаступу. А Путіну зараз потрібно довести, що ніхто не в змозі наступати, що Росія захопила - те й залиште", - додав Фейгін.
- 13 червня генсек заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що під час Вільнюського саміту країни-члени Альянсу знайдуть рішення щодо руху України
- 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе