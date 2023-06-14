Про це Столтенберг розповів на брифінгу у Брюсселі.

У липні на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО, за словами Столтенберга, подадуть чіткий сигнал про вступ нашої країни до Альянсу.

"Ми надішлемо сильне повідомлення щодо підтримки та солідарності з Україною, який подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в НАТО", – сказав генсек.

Нині ж відбуваються консультування щодо того, яким буде формулювання саміту щодо майбутнього приєднання.

"Консультації тривають. Я впевнений, що ми знайдемо добре рішення на цьому саміті. Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО відчинені. Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу", – заявив Столтенберг і натякнув, що нині союзники не погодили позицію щодо цього механізму руху.

Генеральний секретар наголосив, членство України залежить від неї та союзників.

"Зараз для нас пріоритетом є, щоб Україна зберегла себе як незалежна держава", – розповів Столтенберг і додав, що НАТО допоможе Україні стати незалежною та сумісною з Альянсом.

Вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням.

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.