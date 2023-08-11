Про це Зеленський поінформував у telegram.

За його словами, зараз як ніколи актуальна Формула миру, тож Україна разом з партнерами активно працює над підготовкою Глобального саміту миру.

"Запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру та долучитися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що також обговорив із Хічілемою проведення саміту Україна - Африка та інших міжнародних заходів. Окремо під час розмови він наголосив на необхідності продовження Чорноморської зернової ініціативи.

8 серпня Зеленський зустрівся з представниками ЗМІ Латинської Америки. Під час зустрічі він наголосив на необхідності підготовки до глобального саміту миру та на тому, що Формула миру може стати основою для припинення інших військових конфліктів.



