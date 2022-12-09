Про це повідомляє видання Newsmaker з посиланням на опитування, проведене Міжнародним республіканським інститутом (IRI).

Зазначається, що чинна президентка Молдови Мая Санду очолює рейтинг довіри громадян молдавським політикам. На другому місці після неї - проросійський експрезидент Ігор Додон. Такими є результати опитування громадської думки, представленого 9 грудня Міжнародним республіканським інститутом (IRI).

Згідно з опитуванням, на запитання про те, кому з політиків респонденти довіряють, без запропонованих варіантів вибору, Маю Санду назвали 26% опитаних, Додона - 19%.

На третьому місці знаходиться лідер однойменної проросійської партії Ілан Шор із 13%, а за ним іде мер Кишинева Іон Чебан - 9%. Голова Партії комуністів Володимир Воронін та речник парламенту Ігор Гросу набрали по 6%. Рейтинг довіри решти політиків не сягає 5%.

Серед респондентів з Кишинева для Ігоря Додона ситуація кардинально інакша - він та Ілан Шор очолили антирейтинг з 64%. Лідером позитивного ставлення став мер столиці з 78%, Санду - на другому місці з 52%. Водночас негативне ставлення до неї висловили 44% опитаних.

Опитування проводили з 1 жовтня по 15 листопада серед 1233 респондентів.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни. 3 листопада після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.