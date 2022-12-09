Санду очолює рейтинг довіри політикам Молдови, проросійський Додон - другий у списку, - опитування
Чинна президентка Молдови Мая Санду очолює рейтинг довіри громадян молдовським політикам, за нею йде проросійський експрезидент Ігор Додон
Про це повідомляє видання Newsmaker з посиланням на опитування, проведене Міжнародним республіканським інститутом (IRI).
Зазначається, що чинна президентка Молдови Мая Санду очолює рейтинг довіри громадян молдавським політикам. На другому місці після неї - проросійський експрезидент Ігор Додон. Такими є результати опитування громадської думки, представленого 9 грудня Міжнародним республіканським інститутом (IRI).
Згідно з опитуванням, на запитання про те, кому з політиків респонденти довіряють, без запропонованих варіантів вибору, Маю Санду назвали 26% опитаних, Додона - 19%.
На третьому місці знаходиться лідер однойменної проросійської партії Ілан Шор із 13%, а за ним іде мер Кишинева Іон Чебан - 9%. Голова Партії комуністів Володимир Воронін та речник парламенту Ігор Гросу набрали по 6%. Рейтинг довіри решти політиків не сягає 5%.
Серед респондентів з Кишинева для Ігоря Додона ситуація кардинально інакша - він та Ілан Шор очолили антирейтинг з 64%. Лідером позитивного ставлення став мер столиці з 78%, Санду - на другому місці з 52%. Водночас негативне ставлення до неї висловили 44% опитаних.
Опитування проводили з 1 жовтня по 15 листопада серед 1233 респондентів.
- 28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.
- 30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни. 3 листопада після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.
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