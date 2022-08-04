Санкції діють недостатньо: Росія виграє шляхом продажу енергоносіїв, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що запроваджені проти Росії санкції діють недостатньо й поки що країна-агресорка виграє шляхом продажу енергоносіїв
Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Прогнози провідних банків світу кажуть про падіння ВВП Росії лише на 5% у 2022 р, не зважаючи на всю санкційну політику. Це свідчить, що санкції шкодять російській економіці поступово. Поки що, на жаль, Росія виграє через високі ціни на енергоносії", - зазначив Фурса.
Експерт додав, що економіка Росії в кращому стані, ніж того хотілося б.
"Економісти з Єльського університету кажуть, що російська економіка в гіршому стані, ніж показують. Але цифри, які показують, кращі, ніж ми очікували. Останній прогноз центрального банку Росії свідчить, що падіння на 10-11% ми побачимо лише в 4-му кварталі цього року", - зауважив Сергій Фурса.
- Єльські економісти стверджують, що понад 1000 компаній вийшли, або оголосили про вихід з Росії з лютого, - про це свідчать дані аналітиків, зібрані на основі повідомлень компаній. Це ставить під удар 40% російської економіки. Інвестиції цих компаній складали більш як 600 млрд дол, а кількість робочих місць, які вони створили перевищує 5 мільйонів.
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