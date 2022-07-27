Російська економіка летить у прірву, — звіт Єльської школи менеджменту

Про цей йдеться в оновленому звіті Єльської школи менеджменту.

"Попри манію Путіна щодо самозабезпечення та імпортозаміщення, російське внутрішнє виробництво повністю зупинилося, не маючи можливості замінити втрачені підприємства, продукти та таланти; винищення російської внутрішньої інноваційної та виробничої бази призвело до стрімкого зростання цін і тривоги споживачів", - сказано у документі.

У результаті відходу бізнесу Росія втратила компанії, які становлять приблизно 40% її ВВП, — роблять висновок експерти, зауважуючи безпрецедентну одночасну втечу капіталу та населення з економічної бази Росії.

Понад 1000 компаній вийшли, або в процесі виходу з Росії. Ці компанії забезпечували роботою 1 млн осіб. Досі безробітними у Росії були десь 3,7 млн осіб. Через вихід цих компаній безробітних стане на 27% більше.

За оцінками експертів, імпорт, який становить 20% російського ВВП, впав десь наполовину. Альтернативи немає, оскільки навіть китайський ринок імпорту теж впав на 50%. Приблизно 80% виробництв у Росії не можуть знайти заміну імпорту.

Через відсутність імпортних комплектуючих, у важливих секторах (автобудування, технології, електроніка) ціни злетіли на 40-60%. Споживання продукції цих секторів вже впало на 20%.

85% російського газу збувалося до Європи, однак частка російського газу в європейському балансі — всього 46% і поступово буде замінена на енергоносії з інших джерел.

Щодо нафти. Зважаючи на перспективу нафтового ембарго у світі, Росія може розраховувати тільки на Китай та Індію. Але вже зараз вона продає її цим країнам всього по $35 за барель. Якщо нафта марки Брент буде коштувати $80 (зараз $99), то Росія продаватиме нафту цим країнам за собівартістю.

26 липня Володимир Зеленський закликав світ відповідати на російський терор санкціями.

26 липня Велика Британія розширила особисті санкції проти чиновників Росії. У список персональних санкцій проти РФ було додано 42 особи.

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