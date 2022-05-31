Санкції проти РФ будуть залежати від позиції України за умовами миру, - Шольц

Про це повідомляє ARD.

За його словами, це не має бути "нав'язаний мир". Шольц зазначив, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".

"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - додав він.

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