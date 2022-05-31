Санкції проти РФ будуть залежати від позиції України за умовами миру, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україна має вирішити, які умови миру з Російською Федерацією вона обере. Адже саме від них, а не від нав'язаних ззовні умов, залежатимуть подальші санкції
Про це повідомляє ARD.
За його словами, це не має бути "нав'язаний мир". Шольц зазначив, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".
"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - додав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе