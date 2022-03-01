Санкції проти РФ і військова допомога Україні: Зеленський провів переговори з Байденом
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Мав розмову з Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку", - зазначив він.
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