Санкції проти РФ і військова допомога Україні: Зеленський провів переговори з Байденом

Про це Зеленський написав у Twitter.



"Мав розмову з Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку", - зазначив він.



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