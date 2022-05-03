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Санкції проти Росії не скасують, поки вона не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц

3 травня, 2022 вiвторок
00:27
війна з Росією Олаф Шольц

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що умови миру мають визначатися Україною, повідомляє Reuters.

Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню сказав, що президент Росії Путін прорахувався, якщо очікував, що зможе отримати територію від України, оголосити про припинення бойових дій та побачити, як західні країни скасують санкції.

"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так опиратиметься. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.

Шольц додав, що не планує відвідувати Київ після того, як заплановану поїздку президента Франка-Вальтера Штайнмаєра було скасовано через заперечення України.

Шольц відкинув критику в тому, що спочатку він занадто вагався з відправкою Україні важких озброєнь, за якою пішла критика з боку пацифістів після того, як Німеччина минулого тижня оголосила про постачання Україні бронемашин "Гепард".

"Немає сенсу робити щось тільки тому, що хтось кричить, або не робити щось, бо хтось кричить", — сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру — його обов'язок як канцлера.

  • Відзначимо, що Німеччина погодилась надати Україні важке озброєння лише у кінці квітня.
  • Це стало переломною точкою у політиці ФРН проти РФ. Відразу після цього стало відомо, що країна також виступає за ембарго проти російських нафти та газу та до збереження санкцій аж до повного звільнення території України.
  • Також Німеччина підтримала заборону імпорту з Росії урану для АЕС.

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Німеччина
санкції проти Росії
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