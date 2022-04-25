Санкції проти Росії не вичерпані, — дипломат Данило Лубківський

"Санкційний список проти Росії – невичерпаний, і він не буде вичерпаний. Цього тижня слід очікувати від ЄС про нафтове ембарго щодо РФ", – сказав дипломат в етері Еспресо.



Лубківський додав, що ми повинні прагнути застосування найважливішої санкції, зокрема повне енергетичне ембарго на продукти Росії: "Необхідно говорити про фінальне застосування того, що називають "матір’ю всіх санкцій" – повне ембарго на енергетичні продукти Росії. Це наступний крок, який потрібен, аби послабити та зменшити агресивний потенціал РФ".



Лубківський переконаний, що санкційний потік стосовно Росії не буде зменшуватись: "Що більше, санкційний список має збільшуватись – РФ уже відкрито заявила про свої наміри окупувати південні області України й намагається це здійснити".



Додамо, що Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ

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