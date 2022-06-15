Санкції США проти Росії можуть вплинути на пенсії американців, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, якщо доведеться списувати інвестиції, перше, що опиниться під основним ударом, - це пенсії пересічних американців.

Фонд PIMCO має активи на кілька трильйонів доларів. У такому разі Росія зможе залишити собі валютні резерви, які за іншої ситуації були б спрямовані на виплати Заходу.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив ставку на втому Заходу від війни РФ з Україною. За його словами, наразі в інтересах Володимира Путіна, щоб західний світ займався іншими проблемами, а суспільство втомилося від війни в Україні.

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