Санкції США проти Росії можуть вплинути на пенсії американців, - Bloomberg
Один із найбільших американських фондів PIMCO звернувся до влади США із попередженням про те, що санкції проти Росії можуть спровокувати втрати американських пенсійних фондів
Про це пише Bloomberg.
За даними агентства, якщо доведеться списувати інвестиції, перше, що опиниться під основним ударом, - це пенсії пересічних американців.
Фонд PIMCO має активи на кілька трильйонів доларів. У такому разі Росія зможе залишити собі валютні резерви, які за іншої ситуації були б спрямовані на виплати Заходу.
- Нещодавно заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив ставку на втому Заходу від війни РФ з Україною. За його словами, наразі в інтересах Володимира Путіна, щоб західний світ займався іншими проблемами, а суспільство втомилося від війни в Україні.
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