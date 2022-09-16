Санкції вже заважають Росії виробляти сучасну зброю, - Reuters

Про це заявив адмірал Роб Бауер, який очолює Військовий комітет НАТО.

"Їм (російським заводам, - ред.) дедалі більше заважають санкції, тому що деякі з компонентів, які їм потрібні для їх систем озброєнь, надходять від західної промисловості. Так, суттєво скоротився випуск крилатих ракет", - заявив Бауер.

За його словами, попри дефіцит ряду комплектувальних, російська промисловість все ще може виготовляти багато боєприпасів.

"Наскільки нам відомо, росіяни все ще мають значну промислову базу і здатні виготовляти багато боєприпасів. І у них ще багато боєприпасів", - додав він.

16 вересня оперативне командування "Південь" заявило, що Росіяни різко збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі. Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 14 кораблів та катерів, які маневрують в убезпеченому від ракет районі вздовж південного узбережжя Кримського півострова.

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