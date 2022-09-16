Росіяни різко збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі
Російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 36 крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається актуальною. Ворог випробовує на міцність не тільки нашу силу, а й дух. Не втрачайте пильності і витримки, впевнено і чітко вживайте заходів безпеки за сигналами тривог, будьте свідомими і мудрими, не розповсюджуйте навіть позитивну інформацію, зокрема про наші перемоги, якщо вона не проголошена військовими. В умовах гібридної війни навіть така інформація може стати зброєю, спрямованою проти своїх. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації", - звернулось ОК до українців.
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 14 кораблів та катерів, які маневрують в ракетобезпечному районі вздовж південного узбережжя Кримського півострова.
Одразу 4 надводних і 1 підводний ракетоносії тримають напоготові 36 крилатих ракет "Калібр". У вечірньому звіті "Південь" повідомляв, що у росіян 28 одиниць.
Також у чергування залучено 4 великі десантні кораблі.
- У ніч з 15 на 16 вересня росіяни забороненими касетними снарядами двічі обстріляли прифронтову Березнегуватську громаду Миколаївської області.
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