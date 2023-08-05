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Саудівська Аравія закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван

5 серпня, 2023 субота
08:17
Світ Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

Влада Саудівської Аравії закликала своїх громадян швидко покинути територію Лівану та уникати наближення до районів, де відбуваються збройні конфлікти

Про це пише Reuters з посиланням на заяву посольства Саудівської Аравії в Лівані.

Там не уточнили, яких саме районів Лівану Королівство Саудівська Аравія рекомендує уникати своїм громадянам. Натомість посольство підкреслило "важливість дотримання саудівської заборони на поїздки до Лівану".

Крім цього, Кувейт та Велика Британія закликали своїх громадян уникати "всіх поїздок, окрім необхідних" до частин півдня Лівану поблизу палестинського табору Айн-ель-Хільве.

Джерела служби безпеки в таборі повідомили про щонайменше 13 загиблих під час зіткнень, що спалахнули в таборі 29 липня між основною фракцією ФАТХ та жорсткими ісламістами. Більшість з убитих - бойовики.

За даними агентства ООН у справах біженців з Палестини, Айн-ель-Хільвех є найбільшим з 12 палестинських таборів у Лівані, де розміщено близько 80 тисяч із 250 тисяч палестинських біженців по всій країні.

  • 6 квітня по території Ізраїлю було випущено 34 ракети з території Лівану. Це стало наймасованішою атакою з 2006 року.
Палестина
Саудівська Аравія
Ліван
Велика Британiя
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