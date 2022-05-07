Сайт Rozetka "впав" через кількість охочих купити марку з російським кораблем

Про це повідомив співзасновник платформи Владислав Чечоткін.

За його словами о 10:00 сьомого травня на платформі "Rozetka" з’явилися останні 5 тисяч марок з руським кораблем. Попит на марки значно перевищив навантаження навіть чорної п'ятниці.

"О 10:00 Ігор (керівник Укрпошти Ігор Смілянський - ред.) оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей в СЕКУНДУ робили чекаут на Rozetka, купуючи марки. 2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", - розповідає Чечоткін.

Він додає, що не бачить інших варіантів, як просити Укрпошту зробити додатковий наклад, бо він теж не встиг купити марку.

Нагадаємо, Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки "Корабель ВСЬО".

Також планує випустити марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою.

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