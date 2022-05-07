Сайт Rozetka "впав" через кількість охочих купити марку з російським кораблем
Дві з половиною тисячі людей в секунду намагались оформити замовлення марки з російським кораблем, однак сайт онлайн-платформи "Rozetka" не втримав такої кількості охочих
Про це повідомив співзасновник платформи Владислав Чечоткін.
За його словами о 10:00 сьомого травня на платформі "Rozetka" з’явилися останні 5 тисяч марок з руським кораблем. Попит на марки значно перевищив навантаження навіть чорної п'ятниці.
"О 10:00 Ігор (керівник Укрпошти Ігор Смілянський - ред.) оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей в СЕКУНДУ робили чекаут на Rozetka, купуючи марки. 2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", - розповідає Чечоткін.
Він додає, що не бачить інших варіантів, як просити Укрпошту зробити додатковий наклад, бо він теж не встиг купити марку.
- Нагадаємо, Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки "Корабель ВСЬО".
- Також планує випустити марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою.
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