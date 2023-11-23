СБУ ліквідувала в Бєлгороді зрадника, який служив окупантам на Харківщині, - ЗМІ
СБУ ліквідувала в Бєлгороді зрадника з Харківщини Олександра Слісаренка, який встановлював окупаційну владу, а згодом утік у Росію
Про це повідомило джерело у правоохоронному відомстві, пише Укрінформ.
"16 листопада в російському Бєлгороді трапилася "бавовна" з автомобілем, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих унаслідок вибуху травм він загинув", - сказав співрозмовник.
За інформацією джерел, за ліквідацією воєнного злочинця стоїть СБУ.
"СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні", - зазначив співрозмовник.
Слісаренко колись працював у органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". Улітку 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики.
Як повідомляв губернатор області 16 листопада у Бєлгородському районі з гранатомета обстріляли село Щетинівка – зафіксовано 5 гранатометних пострілів ВОГ-17. Постраждалих та руйнувань немає.
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