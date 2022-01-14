СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - зазначив Дехтяренко.



За його словами, повідомлення про псевдомінування - поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку РФ веде проти України.



"Закликаємо громадян зберігати спокій. І окремо звертаємось до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень", - наголосив речник СБУ.



У службі зазначили, що СБУ і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національної поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень.



Нагадаємо, у Харкові за добу 13 січня "мінували" 234 об'єкти.

Протягом новорічних свят до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування.