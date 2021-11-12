СБУ не продовжила заборону на в'їзд до України російському блогеру Варламову

Про це повідомляє “Детектор медіа”, передає Еспресо.TV.



Строк санкцій щодо Варламова завершився у листопаді 2021.



У відповідь на запит "Української правди", СБУ повідомила, що “рішення про заборону в’їзду запитуваному іноземцю не приймалося”.







У Державній прикордонній службі "Українській правді" повідомили, що особі, яка незаконно перебувала на окупованих територіях, відмовлять у в'їзді до України та оголосять заборону на в'їзд терміном на три роки.

Нагадаємо, у 2017 році Україна заборонила Варламову в'ізд до України на п'ять років. Блогер стверджував, що ніколи не відвідував тимчасово окуповані території, але підтвердив, що у Криму "після відомих подій" він був.

У листопаді 2021 року Варламов виклав у своєму YouTube фільм про Україну (Укpaинa: xитpocть Кучмы, кoppупция Пopoшeнкo, peфopмы Зeлeнcкoгo | Кpым, Дoнбacc, Майдан). Як зазначає “Детектор медіа”, відео викликало обурення української аудиторії через низку маніпулятивних тверджень.