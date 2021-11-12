СБУ не продовжила заборону на в'їзд до України російському блогеру Варламову
Служба безпеки не продовжила заборону на вʼїзд до України російському блогеру Іллі Варламову, яка діяла з 2017 року
Про це повідомляє “Детектор медіа”, передає Еспресо.TV.
Строк санкцій щодо Варламова завершився у листопаді 2021.
У відповідь на запит "Української правди", СБУ повідомила, що “рішення про заборону в’їзду запитуваному іноземцю не приймалося”.
У Державній прикордонній службі "Українській правді" повідомили, що особі, яка незаконно перебувала на окупованих територіях, відмовлять у в'їзді до України та оголосять заборону на в'їзд терміном на три роки.
- Нагадаємо, у 2017 році Україна заборонила Варламову в'ізд до України на п'ять років. Блогер стверджував, що ніколи не відвідував тимчасово окуповані території, але підтвердив, що у Криму "після відомих подій" він був.
- У листопаді 2021 року Варламов виклав у своєму YouTube фільм про Україну (Укpaинa: xитpocть Кучмы, кoppупция Пopoшeнкo, peфopмы Зeлeнcкoгo | Кpым, Дoнбacc, Майдан). Як зазначає “Детектор медіа”, відео викликало обурення української аудиторії через низку маніпулятивних тверджень.
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