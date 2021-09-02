СБУ обшукує міськраду Полтави

Про це повідомляє Суспільне.



Цю інформацію підтвердила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова.



Як повідомляє кореспондентка, слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова.



У пресслужбі міськради не надали коментарів щодо обшуків, спецслужба відмовилась говорити про причини обшуків.



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