СБУ обшукує міськраду Полтави
2 вересня у Полтавській міській раді відбуваються обшуки
Про це повідомляє Суспільне.
Цю інформацію підтвердила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова.
Як повідомляє кореспондентка, слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова.
У пресслужбі міськради не надали коментарів щодо обшуків, спецслужба відмовилась говорити про причини обшуків.
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