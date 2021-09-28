Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал СБУ оголосила підозри ще трьом особам через реєстрацію "Партії Шарія"

СБУ оголосила підозри ще трьом особам через реєстрацію "Партії Шарія"

28 вересня, 2021 вiвторок
16:04
Кримінал Партія Шарія

Служба безпеки України продовжує викриття осіб, причетних до протиправної діяльності, пов’язаної із реєстрацією політичної партії "Партія Шарія"

Про це передає пресслужба СБУ.

Як зазначається, ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявляють про докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".

  • Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія". 
  • 20 серпня Рада національної безпеки та оборони запровадила повний пакет санкцій проти Анатолія Шарія та нардепа Андрія Деркача.
  • Проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні "Партії Шарія".
  • Згодом співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць"Партії Шарія".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
підробка документів
Анатолій Шарій
партія Шарія
Читайте також:
Василь Бурба
25 вересня, 2021 субота
Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради, - Бутусов
27 вересня, 2021 понедiлок
Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.51
    Купівля 26.51
    Продаж 26.73
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 вересня
17:57
пенсія
Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років
17:52
Факундо Феррейра
Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри
17:45
Російські хакери
США депортували до Москви російського хакера
17:27
граната
На Івано-Франківщині засудили військового, який кинув у натовп відвідувачів кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Вони б мене не побили: Легенда боксу Тайсон розкритикував бій Усик - Джошуа
17:13
Совські ставки
Екокомісія Київради погодила створення нового парку на понад 22 га
17:04
Дія
Федоров: 7 млн українців активно використовують застосунок "Дія"
16:56
Андрій Лунін
Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів
16:55
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 млрд грн до 2024 року, - StateWatch
16:46
covid
В Україні за два тижні рівень смертності від коронавірусу зріс більш ніж вдвічі, - Київська школа економіки
16:42
Укрзалізниця вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю
16:39
Олександр Усик
Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа, - Усик розповів фантастичну історію
16:25
сепар
Окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО, - розвідка
16:04
Оновлено
Майкон (ліворуч) та Артуро Відаль
"Шахтар" - "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
16:01
ЄСПЛ
Кандидатура Мережка на посаду судді ЄСПЛ – спроба Зеленського мати ручного суддю, – правозахисник
15:48
дія
Водії зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн
15:48
Олексій Навальний
Проти Навального відкрили справу за "створення екстремістської організації"
15:41
заморозки
На Україну насуваються заморозки: яким областям готуватись
15:34
PR
Журнал Фокус відсвяткував день народження. 15 років лідерства, інновацій та драйву
15:31
Тете (праворуч)
"Шахтар" - "Інтер": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
15:27
Олександра Романцова
В Україні немає чіткого визначення статусу політв’язнів та допомоги їхнім родинам, постраждалим від агресії Росії, – експерт
15:20
Andre Tan Easy: який одяг хочуть носити діти?
15:13
ЄС
У разі референдуму вступ до ЄС підтримали би 61,4% українців, до НАТО - 57,4%, найефективнішим євроінтегратором назвали Порошенка, - Socis
15:07
Наживо
Віталій Портников
Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? Віталій Портников у стрімі з Сергієм Руденком
14:53
Шахтар U-19
"Шахтар" програв "Інтеру" в юнацькій Лізі УЄФА
14:38
Перший пам'ятник в Україні Любомиру Гузару встановили у Вінниці
14:29
інсулін
МОЗ оновило перелік лікарських засобів, вартість яких відшкодовуватиметься з бюджету
14:20
газ
У Кремлі заявили про готовність до обговорень з Києвом питання прямих закупівель газу
14:20
Харківський суд підтвердив скасування перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова
14:09
Олександр Усик
Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму
14:00
Кирило Шевченко
НБУ сподівається на продовження термінів чинної програми з МВФ на 6-9 місяців
13:57
ОПУ
ОПУ очікує закріплення тези про європейську перспективу у спільній декларації саміту "Україна-ЄС"
13:56
Олександр Усик
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
13:42
Євросолідарність
“Європейська солідарність” подала скаргу до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора щодо процедури голосування “закону про олігархів"
13:29
Дмитро Пєсков
Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель
13:09
ООС
В зоні ООС поранили двох українських військових
12:51
Крістіан Лінднер
Вибори у Німеччині: дві партії проведуть переговори щодо можливого вступу в коаліцію
12:44
"Монако" - "Шахтар"
"Шахтар" - "Інтер": Де Дзербі викреслив Коноплянку зі складу на матч ЛЧ
12:43
Ощадбанк
Ощадбанк оголосив про закриття рахунків, операції по яких не здійснювалися понад трьох років
12:39
кафе локдаун
Три регіони України близькі до переходу у "червону" зону карантину, - Київська школа економіки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV