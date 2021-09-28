СБУ оголосила підозри ще трьом особам через реєстрацію "Партії Шарія"

Про це передає пресслужба СБУ.

Як зазначається, ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявляють про докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

20 серпня Рада національної безпеки та оборони запровадила повний пакет санкцій проти Анатолія Шарія та нардепа Андрія Деркача.

Проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні "Партії Шарія".

Згодом співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць"Партії Шарія".

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