СБУ оголосила підозру одній із керівниць "Партії Шарія"

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" партії і про обрання її "очільників".

Підозру оголошено за статтею "Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців".

У СБУ заявили про наявність аргументованих доказів причетності жінки до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у "Партію Шарія".



За даними спецслужби, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань партії, що дозволило "обрати потрібних керівників партії"

СБУ продовжує слідство і встановлює коло осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

25 лютого підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ на допит, відтак його оголошено у державний розшук.

2 березня Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді.

8 червня правоохоронці провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", яких підозрюють у причетності до розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж державного кордону України

20 серпня Рада національної безпеки та оборони запровадила повний пакет санкцій проти Анатолія Шарія та нардепа Андрія Деркача

Проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні "Партії Шарія"