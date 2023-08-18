СБУ оголосила підозру блогеру, який на окупованому Запоріжжі вербує агентів для ФСБ
Служба безпеки повідомила про підозру проросійському блогеру, який, як зазначається, закликав мешканців окупованої Запорізької області співпрацювати з росіянами
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що наразі підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У ході спецоперацій СБУ у травні та липні цього року правоохоронці затримали трьох його "підопічних".
За даними слідства, підозрюваним є мешканець захопленого міста Василівка, який працює на ФСБ під виглядом місцевого блогера.
Основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя. Для цього він використовує власний тг-канал, який нараховує до 30 тисяч користувачів. Там він розміщує повідомлення, в яких закликає мешканців регіону зливати окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
Крім того, блогер активно використовує власний інтернет-ресурс для розгону наративів Кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування та проводять заходи для притягнення до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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