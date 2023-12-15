СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила
У п'ятницю, 15 грудня, Служба безпеки оголосила в розшук очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), якого підозрюють у виправдовуванні воєнних злочинів РФ
Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.
Настоятеля Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110, ч. 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України).
Датою зникнення зазначається 11 листопада 2023 року.
Наразі для патріарха Кирила обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У січні патріарх російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили. А вже у вересні закликав своїх прихожан стати на захист РФ.
- Патріарх Кирил певен, що ядерну зброю "за невимовним божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського".
- 4 листопада Служба безпеки спільно з Офісом прокурора повідомили про підозру очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву (відомому як Кирил), який виправдовує воєнні злочини РФ.
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