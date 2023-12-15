СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Настоятеля Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110, ч. 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України).

Датою зникнення зазначається 11 листопада 2023 року.

Наразі для патріарха Кирила обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.