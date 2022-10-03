СБУ показала, як знищує ворожий гелікоптер на Запорізькому напрямку

Відео Служба безпеки України опублікувала у своєму Telegram.

У повідомленні йдеться, що тактична група українських військових перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. Після появи в зоні враження трьох гелікоптерів, один із російських Ка-52 було знищено пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Раніше ОК "Південь" повідомило, що 3 жовтня українською авіацією було нанесено 7 ударів по ворогу, а силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

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