Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На початку квітня 2023 року... він прибув до місця дислокації російського блокпоста у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі", - розповіли у спецслужбі й зазначили, що на той час там перебували українські військовополонені, яких росіяни хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Юдін вишикував полонених і почав ставити їм запитання, а відповіді вимагав давати виключно російською.

"За даними слідства, один із полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпоста і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл із пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба", - розповіли в СБУ.

Після цього окупант знову повторив вимогу говорити з ним російською – і дістав відмову.

"Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською", - зазначили в СБУ.

"Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову", - додали там.