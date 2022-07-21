СБУ повідомила про підозру "судді ДНР", який засудив до страти іноземних воїнів ЗСУ
Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу і повідомили про підозру судді так званої "апелляционной палаты верховного суда ДНР" за засудження іноземних воїнів ЗСУ до смертної кари
Про це інформує Служба безпеки України.
Зазначається, що підозрюваний усупереч вимогам міжнародного права засудив до смерті двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко. Усі троє офіційно захищали Україну в лавах Збройних сил України у якості добровольців.
Бійці потрапили у російських полон на Донеччині у квітні 2022 року.
"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "ДНР" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - йдеться у заяві СБУ.
Як передає Служба безпеки, злочинний самосуд терористів "ДНР" порушує імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавляє їх права на неупереджене та адекватне судочинство.
Таким чином, наразі слідчі заочно повідомляють квазісудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).
Досудове слідство триває.
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