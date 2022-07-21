Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що підозрюваний усупереч вимогам міжнародного права засудив до смерті двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко. Усі троє офіційно захищали Україну в лавах Збройних сил України у якості добровольців.

Бійці потрапили у російських полон на Донеччині у квітні 2022 року.

"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "ДНР" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - йдеться у заяві СБУ.

Як передає Служба безпеки, злочинний самосуд терористів "ДНР" порушує імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавляє їх права на неупереджене та адекватне судочинство.

Таким чином, наразі слідчі заочно повідомляють квазісудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Досудове слідство триває.