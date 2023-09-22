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СБУ повідомила про підозру власнику телерадіокомпанії "Крим", яка є головним рупором Кремля на півострові

22 вересня, 2023 п'ятниця
12:33
Кримінал

СБУ повідомила про підозру Вадиму Первиху, керівнику так званої "телерадіокомпанії "Крим", яку росіяни створили на тимчасово окупованому півострові для поширення пропаганди

Про це повідомила Служба безпеки Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ ТРК "Крим", до якої входить 16 російських інформресурсів, функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України.

Під керівництвом Первих телеканали "Перший кримський" та "Крим 24" стали головними рупорами Кремля в регіоні, а також "медіатрибунами" для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо.

У ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років, а Первих особисто неодноразово публічно виступав в ефірах підконтрольних телеканалів і на власних сторінках у заборонених соцмережах за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до армії РФ.

Первих добровільно погодився співпрацювати з окупантами після захоплення півострова у 2014 році, за що його спочатку призначили "головним редактором" російського телеканалу "Перший кримський", потім він став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФ в Криму, а у квітні 2020 року – "гендиректором ТРК "Крим"".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Первих наразі перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 20 вересня трьом мешканцям Миколаєва та мешканцю Очакова повідомлено про підозру через те, що вони збирали й передавали дані про військові об’єкти, озброєння та розташування ЗСУ.
Крим
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
пропаганда
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