СБУ пропонує Раді розширити юридичну базу для заборони УПЦ МП, - ЗМІ
Керівництво Служби безпеки України ініціювало зміни до законопроєкту щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП
Про це пише LIGA.net з посиланням на відповідний документ.
Лист від 28 вересня за підписом голови СБУ Василя Малюка скерували до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики.
У ньому вказано, що СБУ розробила "пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації"", і що текст відповідного законопроєкту додається.
СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за:
- скоєння злочинів проти основ національної безпеки України,
- за порушення рівноправності громадян,
- за участь у терористичних актах,
- за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора,
- порушення законів і звичаїв війни,
- геноцид та найманство.
У листі наголошується, що "Російська православна церква не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику Росії через наявні у них засоби влади і впливу".
Більше того − діяльність РПЦ на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.
У листі підкреслюють, що згідно з висновком експертизи УПЦ МП є "структурним підрозділом РПЦ".
Видання зазначає, що законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.
- Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
- Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе