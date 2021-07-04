СБУ провела навчання у столичній синагозі Бродського
У неділю, 4 липня 2021 року, Служба Безпеки України провела антитерористичні навчання в середмісті Києва
За сценарієм, відбувалося "звільнення із заручників" посла Ізраїлю, передає Еспресо.TV.
Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі хоральної синагоги Бродського, що на вулиці Шота Руставелі (станція метро "Палац спорту").
За легендою навчань, "терористи захопили надзвичайного і повноважного посла держави Ізраїль та вірян, що перебували в приміщенні синагоги.
"У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" - затримали", - розповідає офіційний телеграм СБ України.
У навчаннях також були задіяні підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.
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